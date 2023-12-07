مباحثات مع مساعدى وزيرة الطاقة الأمريكية ووزير البيئة والعمل المناخى بإستراليا

دبى أحمد يعقوب

فى إطار المشاركة فى قمة المناخ COP28 بدولة الامارات العربية المتحدة، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع براد كرابتري - مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الأحفورية وإدارة الكربون، وأندرو لايت مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للعلاقات الدولية، وأكد الطرفان على عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة ولا سيما في مجال الطاقة، ونقل الجانب الأمريكي للوزير تحيات وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم وتقديرها لعلاقات التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة وما شهدته من تطور خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه أشاد الوزير بالدور الرائد لشركات الطاقة الأمريكية العاملة فى قطاع البترول المصرى وما نتج عنه من شراكات مثمرة، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في إعداد اللوائح والقوانين المتعلقة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وكذلك تنفيذ مشروعات تجريبية خاصة باستخدام غاز ثانى أكسيد الكربون الذى سيتم التقاطه، وذلك إلى جانب ⁠تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال التعاون مع المختبرات الوطنية الأمريكية المتخصصة فى مجال خفض الانبعاثات والتحول الطاقى، كما استعرض الطرفان موقف التعاون الإقليمي بين الجانبين في إطار منتدى غاز شرق المتوسط والذي تشارك به الولايات المتحدة بصفة مراقب.

ومباحثات مع وزير البيئة والعمل المناخي بأستراليا الغربية فى مجالات التعدين الأخضر

وعقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع ريس ويتبي وزير البيئة والعمل المناخي بأستراليا الغربية، أكبر ولايات أستراليا، وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك في مجال التعدين في ضوء ما تتمتع به الشركات الأسترالية من خبرات وتجارب متميزة في هذا المجال، وما تقوم به مصر من خطوات فاعلة لإصلاح وزيادة استثمارات قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية.

وتناول الوزيران فرص تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات في أنشطة البترول والتعدين.

كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه قطاع التعدين ومنها التعدين الحرفى وسبل التعامل معه وذلك إلى جانب مناقشة ⁠ التعاون في مجال خفض الانبعاث في مختلف أنشطة التعدين من خلال التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما أشار الوزير الأسترالي إلى أنه يوجد ⁠مركز تميز في مجال شبكات الطاقة الصغيرة في استراليا، وأبدى ترحيبه بمشاركة خبراتهم في هذا الشأن، كما أشار إلى وجود صندوق للتكنولوجيات الخضراء لدعم التوسع في استخدام التكنولوجيات المستدامة والصديقة للبيئة وأبدى ترحيبه ببحث إمكانية توفير التمويل اللازم من خلال الصندوق لمشروعات خفض الانبعاثات في قطاع التعدين المصري.