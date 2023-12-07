مارتن جريفيثس: حملة إسرائيل المشككة فى نزاهة المسؤولين الأممين خطيرة

كتبت : هند المغربي

اعرب مارتن جريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء الحملة الممنهجة من قبل حكومة إسرائيل المحتلة ضد المسؤوليين الأممين والتشكيك في نزاهتهم وقال المسؤول الأممي إن "الحملة الراهنة ضد الزملاء في الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة تثير الانزعاج البالغ".

وأضاف وكيل أمين الأمم المتحدة في منشور له عل موقع التواصل الاجتماعي X " أن التشكيك في نزاهة من يعملون بلا كلل لإحداث تغيير، أمر مضلل وخطير. وقال إن الهجوم على لين هاستينجز بشكل خاص، "شرير وغير مبرر" مؤكدا فخره بالعمل معها ودعمه الكامل لها.

جاء ذلك علي خلفيه حملة هجومية واسعه النطاق علي المسؤولين الأممين لدعمهم الإنساني للقضية الفلسطينية ووقف تأشيرة منسقة الامم المتحدة المقيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن جانبه أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة عن الأسف البالغ والقلق بشأن قرار السلطات الإسرائيلية عدم تجديد تأشيرة لين هاستينجز المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفق المركز الإعلامي للأمم المتحدة

وقال ستيفان دوجاريك إن تأشيرة هاستينجز من المقرر أن تنتهي في العشرين من الشهر الحالي وإن الأمم المتحدة طلبت من الجانب الإسرائيلي إعادة النظر في القرار.