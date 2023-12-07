الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لعدم تجديد تأشيرة منسقة الشؤون الإنسانية بغزة

كتبت : هند المغربي

أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة عن الأسف البالغ والقلق بشأن قرار السلطات الإسرائيلية عدم تجديد تأشيرة لين هاستينجز المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفق المركز الإعلامي للأمم المتحدة

وقال ستيفان دوجاريك إن تأشيرة هاستينجز من المقرر أن تنتهي في العشرين من الشهر الحالي وإن الأمم المتحدة طلبت من الجانب الإسرائيلي إعادة النظر في القرار.

وأكد دوجاريك أن الأمين العام يثق بشكل كامل في الطريقة التي تؤدي بها هاستينجز التي تشغل أيضا منصب نائبة منسق عملية السلام في الشرق الأوسط عملها معربا عن خيبة أمل الأمم المتحدة وصدمتها بشأن الهجمات المستهدفة والشخصية الموجهة ضد المسؤولة الأممية

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إنها عملت دائما بشكل مستقل ومحايد، وأضاف أن عدم تجديد تأشيرات الموظفين المعينين من قبل الأمين العام يتناقض مع مـيثاق الأمم المتحدة والامتيازات والحصانات المكفولة لمسؤولي المنظمة، ويمكن أن يعيق أيضا التواصل والعمل في المجال الإنساني في هذا المنعطف الدقيق.