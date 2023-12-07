جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين أوستن ونظيره الأوكراني رستم أوميروف تم خلاله التأكيد على الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا..حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس .

وناقش الوزيران ، وفقا للبيان ، نتائج مؤتمر القاعدة الصناعية الدفاعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا الذي عقد في وقت سابق .. حيث أكدا الدور المهم الذي تلعبه الصناعة الأمريكية في دعم القوات الأوكرانية الآن والحفاظ عليها في المستقبل.

وتطرق الاتصال الهاتفي بين أوستن ونظيره الأوكراني إلى الجهود المستمرة لتنسيق دعم حوالي 50 حليفًا وشريكًا يواصلون تزويد أوكرانيا بالقدرات التي تحتاجها لرد التدخل العسكري الروسي.