وقال أوستن ، في منتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فى بيان عبر موقعها الالكتروني ، :"إن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ساعدت القوات الأوكرانية على إضعاف الجيش الروسي"..مضيفا : "في الأوقات العصيبة، يعتمد العالم الديمقراطي على الولايات المتحدة لإعادة تأكيد قيادتها، بما في ذلك دعم أوكرانيا وانتصارها على المعتدي الروسي".

وأضاف وزيرالدفاع الأمريكي :"نعيش أوقاتاً صعبة ويشمل ذلك الصراعات الكبرى التي تواجه نظيراتنا الديمقراطيات والمعركة العالمية بين الديمقراطية والاستبداد"..لافتا إلى أنه هذه هي الأوقات التي يعتمد فيها الأمن العالمي على الوحدة الأمريكية والقوة الأمريكية.

وشدد على أنه إذا فشلت الولايات المتحدة وشركاؤها في التصدي للعدوان الروسي فإن روسيا ستتشجع لفعل المزيد..قائلا : "لذلك فإننا نعمل مع حلفائنا وشركائنا لمساعدة أوكرانيا على بناء قوة مستقبلية يمكنها درء المزيد من الحقد الروسي في السنوات المقبلة".