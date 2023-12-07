كهرباء القناة تعلن حالة الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخابية

كتبت رحمة رمضان

قرر المهندس سامي ابو ورده رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته وعضوية كافة رؤساء القطاعات وعضو مجلس الإدارة وممثل العاملين بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل قطاع برئاسة رئيس القطاع وعضوية مديرو عموم كل فرع وأعضاء اللجنة النقابية بكل فرع ورؤساء الهندسات والشؤن التجارية والشؤن الإدارية ومسؤلي الأمن وذلك خلال أيام الانتخابات الرئاسية.

ووجه أبو وردة بضرورة توفير كل سبل الراحة للعاملين وأسرهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما وجه بالغاء كافة الاجازات والمأموريات الداخلية وخارج القطاع لحين انتهاء العملية الانتخابية بالكامل.

وأصدر أبو وردة تعليمات ببدء توجيه وحدات الطوارئ اليوم إلي كافة المحافظات التي تعمل الشركة بها وهي محافظات الشرقية والسويس وبورسعيد والإسماعلية والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وقطاع المدن الجديدة، بالإضافة إلى تشكيل فرق أعطال وصيانة وفرق طوارئ بكل قطاع مجهزة بأحدث المعدات ومتوافر لها كافة المهمات للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طؤارئ أمام اللجان الانتخابية مع وجود فرق إصلاح الأعطال داخل سور اللجان الانتخابية مع تبيلغ غرف العمليات الفرعية أولا بأول لغرفة العمليات المركزية بأى طؤارئ.