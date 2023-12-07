قنا تخصص 6 لجان لتصويت الوافدين فى انتخابات الرئاسية.. تعرف على الأماكن

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تخصيص 6 لجان لتصويت الوافدين في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر انطلاقها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري في الداخل، وذلك بمدن قنا ونجع حمادي وقوص وقفط، من إجمالي 341 لجنة فرعية موزعة علي مستوي المحافظة.

وأوضح الداودي، أن اللجان هم مركز ومدينة قنا عدد 2 مركز انتخابي " لجنة فرعية رقم 23، ومقرها مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، اللجنة الفرعية رقم 24 ومقرها مدرسة قنا الرسمية للغات امتداد ش مساكن عثمان بمدينة قنا "، وفي مركز ومدينة نجع حمادي مركزين انتخابيين " لجنة فرعية رقم 55 ، ومقرها مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بمدينة الالمونيوم، اللجنة الفرعية رقم 56 ومقرها مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق شارع الترعة الضمرانية بجوار عيادة التأمين الصحي بمدينة نجع حمادي"، وفي مركز ومدينة قوص لجنة فرعية رقم 55 ، ومقرها مدرسة مصنع السكر الثانوية بنات"، وفي مركز ومدينة قفط لجنة فرعية رقم 22، ومقرها مدرسة قفط الإعدادية المشتركة " .

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة قنا يبلغ 2 مليون و 146 ألفا و51 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 312 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 341 لجنة فرعية.



