محافظ قنا يتفقد مقار اللجان الانتخابية استعدادا لاستقبال المواطنين للتصويت

ووجه محافظ قنا، بضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء المدن ومديري المدارس لاستكمال أعمال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير كافة الاستعدادات اللوجستية خلال عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية بديلة.

كما وجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، وعلم مصر على مدخل اللجان، والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان.

وأضاف الداودي، أن المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

والجدير بالذكر أن عدد اللجان العامة بالمحافظة 10 لجان ، وعدد المراكز الانتخابية 312 مركز انتخابي، عدد اللجان الفرعية 341 لجنة فرعية، و تم تخصيص عدد 6 مراكز انتخابية للمغتربين والوافدين بالأماكن ذات العمالة الكثيفة موزعه على النحو التالي عدد 2 مركز انتخابي بمدينة قنا وعدد 2 مركز انتخابي بمركز ومدينة نجع حمادي وعدد مركز انتخابي بمركز ومدينة قوص، وعدد مركز انتخابي بمركز ومدينة قفط.