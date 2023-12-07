اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 11:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرنسا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين فى الضفة الغربية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 11:06 م
فرنسا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين فى الضفة الغربية كلير لوجندر
أ ش أ

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 تعتزم فرنسا فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين فى أعمال عنف بحق الفلسطينيين فى الضفة الغربية، وسوف تتطرق وزيرة الخارجية الفرنسية إلى هذا الموضوع على المستوى الأوروبى الاثنين القادم خلال اجتماع فى بروكسل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية اليوم /الخميس/.

وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم الخارجية اليوم: "يجب أن تتوقف أعمال العنف هذه، وعلى السلطات الإسرائيلية ضمان ذلك ومحاكمة مرتكبيها".


وأضافت أن من جانب فرنسا، فإنها تتحمل أيضا مسؤوليتها، حيث إنها تعتزم اتخاذ تدابير كتجميد الأصول على المستوى الفرنسى وكذلك على المستوى الأوروبي، مشيرة إلى أن الوزيرة كاترين كولونا ستناقش هذا الموضوع فى مجلس وزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل فى بروكسل


وأوضحت أن العمل جار لتحديد الشخصيات المستهدفة، وقالت "نواصل مناقشاتنا مع شركائنا الأوروبيين ونأمل أن نتمكن من المضى قدما على المستوى الوطنى وعلى المستوى الأوروبي". 


وتدين فرنسا دائما أعمال العنف التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون بحق الفلسطينيين فى الضفة الغربية.

 

 







فرنسا

الضفة الغربية

فلسطين

بروكسل

باريس



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