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عميد زراعة القاهرة: مقترح بالجدول الزمنى لامتحانات نهاية "التيرم الأول"

الخميس، 07 ديسمبر 2023 03:00 ص
عميد زراعة القاهرة: مقترح بالجدول الزمنى لامتحانات نهاية "التيرم الأول" جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن الكلية أعلنت نتيجة امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول" الميد تيرم" للطلاب عبر موقع الكلية، موضحا أنه يحق للطلاب التقدم بالتماس فى حالة وجود مشكلة فى النتيجة أو شكوى من الطالب.
 
وأوضح الدكتور سامح عبد السلام لـ" اليوم السابع"، أن للطلاب الحق فى التقدم بالتماس مع أستاذ المادة ويتم مراجة الدرجات وإجابة الطالب ومنح الدرجات حال أحقيته فى الحصول على درجات إضافية بعد الرصد وإعادة التصحيح.
 
وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية بدأت فى وضع مقترح بالجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول على أن تبدأ امتحانات العملى 25 ديسمبر الجارى داخل الأقسام وامتحانات النظرى بعد إعلان الجدول بشكل نهائى واعتماده من مجلس الكلية وبما يتوافق مع الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023 /2024 التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.






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