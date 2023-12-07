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ضياء رشوان يعلن عن استعدادات هيئة الاستعلامات للانتخابات (إنفوجراف)

الخميس، 07 ديسمبر 2023 09:53 م
ضياء رشوان يعلن عن استعدادات هيئة الاستعلامات للانتخابات (إنفوجراف) ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

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أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تمر بمرحلة مهمة وفارقة فى تاريخها السياسى، باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تعد هذه الانتخابات خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذا المسار الجاد قد تجلى نحو تعددية سياسية حقيقية، فى مشهد التنوع السياسى للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والذى شمل أربعة مرشحين هم المرشح عبدالفتاح السيسى، وهو مرشح مستقل، والمرشح فريد زهران، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى "الحركة المدنية الديمقراطية"، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وأكد "رشوان"، أنه مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية، سعت كل جهات الدولة وفى مقدمتها الإعلام، لخلق مناخ من الانفتاح والتنافسية الكاملة، وأعمال مبدأ تكافؤ الفرص والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتأكيد حق المواطن فى معرفة كل المعلومات عن المرشحين كافة وبرامجهم وأطروحاتهم، وقد تجلى هذا فى تكافؤ فرص المرشحين جميعًا فى عقد الندوات والمؤتمرات الصحفية والجماهيرية واللقاءات الفئوية فى مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن الظهور الإعلامى بمختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة.

وأشار إلى أنه، وفقًا للدستور والقوانين المصرية، فقد تم إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية خارج مصر، خلال الفترة من 1 إلى 3 الشهر الجارى، فى أجواء إيجابية، فى 137 لجنة انتخابية موزعة على 121 دولة، وقد تم تقديم تسهيلات عديدة لتمكين المواطنين المصريين فى الخارج من التصويت بمقار السفارات والقنصليات المصرية، وذلك بإشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتنسيق الوثيق على مدار الساعة مع وزارتى الخارجية والدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وكان مشهد لجان التصويت بالخارج خلال الأيام الثلاثة مُشرفًا ويليق بهذا الاستحقاق الانتخابى الأعلى فى البلاد، وهو ما ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائجه التفصيلية، من نسب مشاركة وتصويت لكل من المرشحين الأربعة، مع إعلانها النتائج النهائية للدور الأول فى الانتخابات بعد انتهاء التصويت بداخل البلاد.

ونوه إلى أنه الانتخابات بالداخل سوف تستمر فى أيام (10-11-12) من الشهر الجارى، وهو ما استعدت له الهيئة الوطنية للانتخابات بكل الإجراءات والمستلزمات اللوجيستية، التى تُيسر للمواطنين الإدلاء بأصواتهم، سواء بمقار الاقتراع، أو عبر موقعها الإلكترونى الذى يُتيح لهم الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية وكل البيانات اللازمة لسهولة تصويتهم.

ضياء رشوان






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