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ضياء رشوان: مصر دولة تتطور نحو الديموقراطية رغم التحديات الراهنة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 11:36 م
ضياء رشوان: مصر دولة تتطور نحو الديموقراطية رغم التحديات الراهنة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إنّ مصر دولة تتطور نحو الديموقراطية رغم التحديات الراهنة، ولم تصل للديموقراطية بعد، مشيرًا إلى أنّ مراكز استطلاع الرأي جزء من الديموقراطية، وهي علم وصنعة ومؤسسات.
 
وأضاف "رشوان" في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه المراكز موجودة في الدول الكبرى، تختلف عن النتائج الحقيقية بنسب ضئيلة للغاية، وهذا الأمر ليس موجودا في مصر، مشيرًا إلى أنه يحلم بأن يكون هذا الأمر موجودا في الانتخابات القادمة.
 
وتابع رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات: "الناخب يتأثر بشيء مختلف في كل لحظة، وليس كل يوم، وهي أمور يصعب توقعها، وبالنسبة للقضايا الخارجية، فإن الدول عندما تشعر بأن ثمة تحديات أو خطرًا خارجيا يهددها، فإن الشعوب تلتئم وأن الناخب يشعر بخوف ويريد من أحد المرشحين أن يطمئنه ويتوجه حسب تقديره إلى الأقدر على حمايته من الخطر الذي يشعر به، وفي نهاية المطاف الناخب حر، لكننا نتحدث عن سلوك الناخبين".






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