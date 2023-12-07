اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 04:07 م
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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص

الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:52 م
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص ارشيفية
محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطل بأسيوط لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش- 3 طبنجات- 16 فرد محلى- مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع)، وبمواجهته اعترف بإدارته الورشة المشار إليها وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار.






ورشة سلاح

تصنيع سلاح

اسلحة نارية

الامن العام




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