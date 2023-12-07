ضبط لصوص الأسلاك والأجهزة الكهربائية فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحيرة ، الجيزة البحر الأحمر) والأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (مالك مخزن خردة- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) وبحوزته (كمية من كابلات النحاس والألومنيوم والشرائح والبارات –خاصة بالمحولات والأبراج الهيكلية وأبراج الضغط العالى) ،وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأضاف بتحصله عليها من (عاطل ونجله "لهما معلومات جنائية") تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات من دائرة قسم ومركز شرطة كفر الدوار .

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخص "يحمل جنسية إحدى الدول") لقيامه بسرقة (أجهزة كهربائية) من داخل مخزن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى) ،

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام مفتاح "مصطنع" تحصل عليه أثناء عمله بالمطعم سابقاً ، كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سئ النية ( مالك محل أجهزة كهربائية كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة "تم ضبطه")، وضبط ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) لقيامهم بإصطحاب (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق المعادى) لمنطقة زراعات وإستولوا على متعلقاتهما "2 هاتف ،مبلغ مالى" ولاذوا بالفرار.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (خفير خصوصى بموقع إحدى الشركات "تحت الإنشاء" الكائن بدائرة قسم شرطة سفاجا) لإستيلائه على المنقولات الخاصة بالموقع محل حراسته ، وبمواجهته أقر بأرتكاب الواقعة ، كما أرشد عن المسروقات لدى عملائه سيئ النية (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").. تم ضبطهم وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها.