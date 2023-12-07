"صحة المنوفية": رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الانتخابات الرئاسية

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة المنوفية استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إلغاء كافة الإجازات بجميع المستشفيات ووحدات الإسعاف بجميع أنحاء المحافظة، لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشارت خضر إلى أنه تم توفير كميات من الدم والأمصال تحبسا لحدوث أى طوارئ ، بالإضافة ووضع خطة للطوارئ وتوفير أطقم نوبتجيات بكافة المستشفيات وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة علي المقرات الانتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ .

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن أن المحافظة لديها 500 مقراً انتخابياً و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وناشد محافظ المنوفية، جموع أهالى وأبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات لإستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.