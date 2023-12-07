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رسائل البابا تواضروس الثانى حول أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 11:26 ص
رسائل البابا تواضروس الثانى حول أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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دائما ما يحرص قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرارزة المرقسية على الإيجابية والتفاعل مع الأحداث الوطنية الهامة التي تخص الوطن في الأفراح والأزمات، ويكون له دور فاعل في حث المصريين على الوقوف بجوار بلدهم ومساندتها. 
 
وخلال السطور التالية ننشر أبرز رسائل قداسة البابا تواضروس الثانى عن الانتخابات الرئاسية والتي تبدأ يوم الأحد المقبل وتنتهى الثلاثاء.
 
1 - المصريون فى الخارج ظهروا فى مجملهم بصورة طيبة خلال التصويت.  
2 – يجب أن نحاول جميعا كمصريين المشاركة والتعبير عن حقنا الدستورى.
3 - المشاركة والتعبير أن تمارس حقك ويكون حضورك مهم.
4 – المشاركة في الانتخابات تعلم أولادنا الإيجابية. 
5 – طالب المصريون بالتوجه لصناديق الاقتراع من أول ساعة فى فتح باب التصويت.
6 -  التصويت أول ساعة يجعل هناك فرصة للأخرين للتصويت بحرية طوال الأيام الثلاثة.
7 – يجب عدم الاعتماد على اليوم الثالث أو آخر ساعة.
 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانتخابات الرئاسيه

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