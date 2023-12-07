اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بالمتحف المصرى الكبير

الخميس، 07 ديسمبر 2023 12:07 م
رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بالمتحف المصرى الكبير الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، المتحف المصرى الكبير، يرافقه عدد من المسئولين . 
 
وكان اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، قد قدم عرضا مؤخرا أمام رئيس الوزراء ، تناول خلاله الموقف التنفيذي للمشروع، والأعمال المنتهية به، والتي شملت المبنى الرئيسي شاملا الجزء المتحفي والخدمي، والمباني المحيطة، وهي مبنى الدخول ومبنى التذاكر، والمطعم، والأهرام، ومبنى متعدد الاستخدام، بالإضافة إلى ميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة، و مناطق انتظار السيارات القائمة والمستجدة.
 
كما تناول اللواء عاطف مفتاح الأعمال الجاري الانتهاء من تنفيذها، وتتضمن تجهيزات العرض المتحفي بقاعة العرض الرئيسية بمبنى المتحف الرئيسي، ومتحف مراكب الملك خوفو والميدان الأمامي، ومناطق انتظار السيارات المستجدة، والمبنى المتعدد P8 والانتظار خلف متحف المراكب.
 
 






المتحف المصرى الكبير

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة




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