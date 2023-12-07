حملات توعوية بالأقصر لتحصين المواشى من الحمى القلاعية والوادى المتصدع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، دعما كبيرا للثروة الحيوانية فى القرى والنجوع تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور طارق لطفى مدير الطب البيطري بالأقصر، انطلقت أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجان فى إدارة أرمنت البيطرية بإشراف من الدكتور الأمير عبد الرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية، لتحصين الحيوانات القابلة للإصابة ومتابعة الوضع الوبائي بالقري والنجوع التابعة للوحدة.

أما فى مدينة الطود، تشكلت لجنة برئاسة الدكتور علاء النوبي رئيس وحدة العديسات البيطرية للعمل على تحصين الحيوانات ومتابعة الوضع الوبائي في نطاق الوحدة، وتوعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وأهمية التأمين على الماشية، وفي مدينة إسنا تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هيثم السيد رئيس وحدة أصفون.



توعية وتحصين وحماية ووقاية للثروة الحيوانية بالأقصر



جانب من حملات تحصين الماشية بالأقصر



حملات توعية وتحصين وحماية ووقاية للثروة الحيوانية بالأقصر



حملات فحص وتحصين الماشية حول القرى بالأقصر



فعاليات تحصين الماشية فى قرى العديسات بالأقصر