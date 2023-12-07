حماة الوطن بالمنيا ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

المنيا-حسن عبد الغفار

نظم حزب حماة الوطن أمانة ملوى جنوب محافظة المنيا، اليوم، مؤتمراً حاشدا لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بحضور أمين حزب حماة الوطن بالمنيا، وامين تنظيم الحزب بالمنيا، وشريف نادي أمين الحزب بندر ملوي وطارق العمدة أمين المركز، ورؤساء الامانات وأعضاء الحزب.

وتم إجراء سحب للحضور على ثلاثة نجوم ذهبية '"الرمز الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي"، بالإضافة إلى تقديم عرض مسرحي يجسد قصة بطولة الشهيد احمد حمدي، قدمه فريق من شباب الحزب، كما تم تكريم عدد من ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان حزب حماة الوطن قد نظم مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى بمحافظة المنيا ، وذلك بمراكز سمالوط وبني مزار ومغاغة شمال المحافظة وابوقرقاص جنوباً.

كما احتشد المئات من أهالى المنيا، حيث توافدوا للمشاركة وقد تم تعليق لافتات تحمل عبارات مشينا فى طريق هنكمله وشاشات عرض كبرى، لعرض الاغانى الوطنية، وعرض المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.