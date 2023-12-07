جامعة جنوب الوادى خضراء طبقا لتصنيف الاستدامة الإندونيسى لعام 2023

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى ، أن جامعة جنوب الوادي صنفت ضمن الجامعات الخضراء وصديقة للبيئة وأدرجت بالمركز 979 على مستوى العالم في تصنيف UI Green Metric العالمي لعام 2023. وشمل التصنيف1183 جامعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي شاركت فيه عدد 1080 جامعة من مختلف دول العالم.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، أن تصنيف يقوم بقياس مدى مشاركة الجامعة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ويعمل هذا التصنيف على ترتيب الجامعات وفقاً لتحقيقها أهداف التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

وأوضح الدكتور حموده محمد، رئيس لجنة التصنيف، أنه ظهر عدد 26 جامعة مصرية هذا العام مقارنة بعدد 17 جامعة مصرية العام الماضي بهذا التصنيف. ويقيم التصنيف البيئة الداخلية للحرم الجامعي كبيئة خضراء ومستدامة من خلال سته معايير و39 مؤشرا لمواجهه التغيرات المناخية والحفاظ على المواد من الطاقة والمياه والغذاء.

وأفاد الدكتور أحمد حسن، عضو لجنة التصنيف، أن هذا التصنيف يقوم على عدة معايير رئيسية هي البنية التحتية الخضراء والنمو الأخضر بالجامعة (15%) والطاقة وتغير المناخ والحفاظ على استهلاك الطاقة بمباني الجامعة (21 %) ومساهمه الجامعة في تدوير النفايات (18%) والحفاظ على استخدام المياه (10 %) وتقليل المركبات بالحرم الجامعي واستخدام الدراجات لتقليل نسبه الكربون والانبعاثات (18 %) ودعم البيئة التعليمية والبحثية المستدامة (18%) ويشمل كل معيار منها مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالتنمية المستدامة.