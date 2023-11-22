رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد احتفالية نقابة العلميين لتكريم الطلاب المتفوقين

قنا - صابر سعيد

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، احتفالية نقابة العلميين لتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء العلميين في مختلف المراحل التعليمية، وأوائل الأقسام بكلية العلوم.

حضر الاحتفالية الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، و الدكتور محمد محجوب عزوز، نقيب العلميين بقنا الأقصر و البحر الأحمر ورئيس جامعة الاقصر السابق، والدكتور محمود خضار، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتورة هدى سعدي، عضو مجلس نقابة العلميين بقنا، ومقرر المجلس القومي للمرأة بقنا.

وأشاد رئيس الجامعة، بدور نقابة العلميين بقنا بقيادة الدكتور محمد محجوب عزوز، حيث أكد أن الجامعة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع النقابة في مجالات أساليب التدريس ومخرجات التعلم والعديد من أوجه التعاون المشترك، ووجه التهنئة إلى المكرمين من الطلاب الفائقين وأوائل الأقسام بكلية العلوم، مؤكدا أن الجامعة تعمل على الاستفادة من استراتيجيات التعامل مع الطالب المتفوق، مشيرا إلى أن التكريم وسيلة هامة لتنمية المجتمعات.

وتحدث الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، عن أهمية التكريم في تحفيز الطلاب المتفوقين وتسليط الضوء على النماذج الناجحة، ووجه التهنئة للدكتور أحمد عكاوي لتولي رئاسة جامعة جنوب الوادي، كما أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده الجامعة في مختلف القطاعات.

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، نقيب العلميين بقنا و الاقصر و البحر الأحمر، حرص النقابة على الاحتفاء بالطلاب الفائقين من أبناء العلميين وأوائل الأقسام بكلية العلوم، مشيرا إلى أهمية التكريم في استدامة التقدم و التميز، واستعرض في كلمته أهم الخدمات التي تقدمها النقابة للأعضاء وأهم الخطط المستقبلية للتطوير.

ووجه الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، التحية لنقابة العلميين على إقامة هذه الاحتفالية وأكد أن خريجي كليات العلوم يعملون في مختلف قطاعات الدولة و القطاع الخاص.

ورحبت الدكتورة هدى السعدي، عضو مجلس نقابة العلميين و مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، بالحضور وهنأت الطلاب المتفوقين واولياء الأمور.