جامعة بنى سويف تنظم حملة توعوية تحت عنوان "بالتضامن نبنى وطن"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن تنظيم وحده التضامن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون مع منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات وبنك التطوع المصري حملة توعوية بعنوان "بالتضامن نبني وطن"، وذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح رئيس الجامعة، إن الحملة تستهدف التعريف بخدمات الوحدة وأهمية العمل التطوعي"، لافتاً إلى أن فعاليات الحملة شملت التعريف بالوحدة داخل الحرم الجامعي من خلال عدد من المتطوعين من الطلاب، حيث تم تقسيم المتطوعين الي مجموعات وقامت كل مجموعة بالحديث مع الطلاب عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوحدة للطلاب بمحاورها الثلاثة (محور الأنشطة التوعوية _محور التمكين الاقتصادي _محور المشاركة وتعزيز الخبرات، فضلاً عن التعريف ببنك التطوع المصري وما يقدمه من خدمات ( ورش العمل - معسكرات - ندوات مسابقات) كما تم حث الطلاب على العمل التطوعي وإبراز دوره في بناء الطالب من خلال اكتسابه العديد من المهارات والخبرات.