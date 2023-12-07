توقيع الكشف الطبي على 1219مواطنا بالقافلة الطبية بقرية الجزاير بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1219مواطنا بالقافلة الطبية، التى أقيمت على مدار يومين من اواخر شهر نوفمبر الماضي بقرية الجزاير بمركز بلقاس، وقرر المحافظ إحالة 20 مواطنا للمستشفيات لإستكمال الاجراءات لتجهيزهم لاجراء عمليات صغري بالعيادات التخصصية و9 مواطنين لإستكمال العلاج علي نفقة الدولة.

جاءت تصريحات الدكتور أيمن مختار بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج أعمال القافلة بالقرية المشار إليها.

وأوضح المحافظ أنه تم توقيع الكشف الطبى للمترددين من خلال 11 من العيادات التخصصية التى ضمتها القافلة، والتي شملت تخصصات (الباطنة -الاطفال - النساء وتنظيم اسرة- جلدية- جراحة - انف وأذن - رمد -أسنان- عظام - معامل تحاليل - أشعات ) وتجدر الاشارة الى أنه تم تنفيذ ندوات التوعية ، والتثقيف الصحي بعدد 42 ندوة تثقيف لمواطني القرية، من خلال التثقيف الصحى خلال يومي القافلة ،وذلك إلي جانب توافر أصناف العلاج المجانى لجميع التخصصات باجمالي عدد 120 صنف ادوية، ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحه بضرورة تكثيف أعمال تنظيم القوافل الطبية إلى القرى خاصه المناطق الأكثر إحتياجا، تأكيدا لحرص الدولة بكامل أجهزتها التنفيذيه بالمحافظه و من خلال مديرية الصحة بكافه قطاعاتها الصحية على وصول الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين بالمناطق الريفيه الأكثر إحتياجا على مستوى المحافظة وأضاف المحافظ مؤكدا على أن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الصحة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من كافه روافد ومنشآت الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وبصحة المواطنين بمحافظات مصر و من خلال تنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر إحتياجا