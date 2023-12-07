توفير وسائل نقل لطلاب جامعة الفيوم لنقلهم لمقار الانتخابات الرئاسية

الفيوم رباب الجالى

قام الدكتور شريف العطار عميد كلية الهندسة بجامعة الفيوم، يرافقه الدكتورة مهجة امبابى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا أبو السعود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إسلام هلالى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، بالالتقاء بطلاب الكلية، لحثهم على المشاركة الفعالة والإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشار الدكتور شريف العطار إلى أنه فى إطار حرص أسرة كلية الهندسة فى المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية، فإنه تم المرور على الفرق وكافة الأقسام العلمية بالمدرجات والقاعات الدراسية المختلفة، والالتقاء بالطلاب فى التخصصات المختلفة، بهدف حثهم وتشجيعهم على ضرورة التصويت والمشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية والتعامل مع الأمر بأقصى درجات الوعى والجدية.

بالاضافة إلى مناقشتهم فى كافة الاستفسارات المتعلقة بأهمية المشاركة الوطنية والدور المنوط بهم، والإدلاء بالأصوات الانتخابية خلال الاستحقاق الدستورى القادم.

وصرح الدكتور شريف العطار أنه تم إحاطة الطلاب بقيام جامعة الفيوم بتوفير وسائل انتقال مناسبة لهم، لإيصالهم إلى المقرات واللجان الانتخابية المختلفة بمراكز محافظة الفيوم، وكذلك تم تنسيق مواعيد المحاضرات وكافة التسليمات بما يتيح للطلاب أداء حقهم الدستورى والمشاركة فى العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وتشكيل غرفة عمليات للانتخابات الرئاسية بكلية الهندسة، ومقرها معمل التنسيق الالكترونى بالدور الأرضى بمبنى الهندسة المعمارية والميكانيكية، بهدف توفير المعلومات اللازمة للطلاب فيما يتعلق بمقار اللجان الانتخابية الخاصة بهم وإيصالهم إليها، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2023 /12/10وحتى الثلاثاء 12/ 12/ 2023م.