تعرف على أسباب المياه الزرقاء على العين وطرق العلاج

كتبت مروة محمود الياس

المياه الزرقاء التي تصيب العين، أحد أهم المشكلات المرضية التي يعانى منها البعض، ووفقا لتقرير نشر في موقع American Academy of Dermatology فإن هناك نوعين من هذه المشكلة، والتي يطلق عليها البعض "الجلوكوما"، ولها الكثير من الأعراض المزعجة، التي تسبب الضيق للمريض منها، أن يعانى المريض من احمرار في بياض العين، فضلا عن الشعور بآلام في الدماغ والرأس والوجه متفرقة، كما قد يعانى أيضا من الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ، وفى بعض الحالات قد يعانى المريض من مشكلة وتشوش في الإبصار والرؤية، مع ظهور واضح لتورم أو اسمرار حول العينين، مع آلام مبرحة في بعض الحالات في العين ذاتها.

أسباب المياه الزرقاء



هناك عوامل تتسبب في زيادة فرص الإصابة بالمياه الزرقاء، أهمها أن يكون هناك تاريخ عائلى لحالات عانت في الأسرة من هذه المشكلة، وترتفع فرص الإصابة أيضا في من يعانى من ارتفاع في ضغط العين، مع من عانى مسبقا من إصابة قديمة أو مشكلة بالعين، كذلك قد ترتفع فرص الإصابة بها في من يعانى بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكر، والضغط.

علاج المياه الزرقاء



وعلاج المياه الزرقاء يكون بعدة طرق مختلفة، يحددها وحده الطبيب المعالج وفقا للفحوصات التي يحددها، ووفقا للكشف المبدئى على عين المريض، ووفقا لتطور حالته، فالخيارات المتاحة تكون إما بسيطة من خلال القطرات الطبية المتخصصة التي توافق الحالة، أو جراحية باستخدام الليزر – وفقا لرأى الطبيب المعالج- وحسب ما تتطلبه الحالة، كما يمكن اللجوء للإجراء الجراحى دون استخدام الليزر في بعض الحالات القليلة، والتي يحتاج فيها الطبيب لخلق تصريف في العينين.