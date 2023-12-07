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تعديل مواعيد بعض القطارات على خط "القاهرة - الأقصر - الواسطى - الفيوم"

الخميس، 07 ديسمبر 2023 02:30 ص
تعديل مواعيد بعض القطارات على خط "القاهرة - الأقصر - الواسطى - الفيوم" قطارات السكة الحديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تعدل هيئة السكة الحديد، بداية من غد الجمعة، مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة / الأقصر والواسطي / الفيوم، حيث سيتم تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثة تهوية القاهرة / الأقصر ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30 وتعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15  كالجداول المرفقة.
 
كما سيتم تعديل مواعيد  قطار رقم 130 تحيا مصر الواسطى / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30 وقطار رقم 1104 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05 وقطار رقم 125 تحيا مصر الفيوم /  الواسطي  ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35 وقطار رقم 143 تحيا مصر الفيوم / الجيزة  ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15.
 
ويأتي انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب، حيث أكدت الهيئة أنها لا تدخر جهداً فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.






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