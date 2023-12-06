السكة الحديد تتيح حجز قطارات المناشى ومنوف والمطرية بمنافذ الدفع المباشر

خصصت هيئة السكة الحديد خدمات لركاب قطارات المناشي ومنوف والمطرية، وهى إمكانية حجز تذكرة الركوب عن طريق منافذ الدفع الفورى المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وقالت الهيئة للركاب: احجز تذكرتك براحتك من أى مكان موجود فيه ماكينة فوري وروح المحطة على ميعاد القطار.
- ممكن تحجز تذكرتك قبل ميعاد سفرك بـ14 يوما.
- الحجز بالرقم القومي بحد أقصى عدد ٤ تذاكر لكل بطاقة.
- لو لغيت سفرك ممكن ترجع التذاكر لشباك التذاكر بمحطة القطار قبل ميعاد السفر بـ48 أو 24 ساعة وفق قواعد وتعليمات إرجاع التذاكر بالهيئة.
حجز القطارات بمنافذ الدفع المباشر
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