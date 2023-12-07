تحرير 150 محضرا متنوعا ومتابعة 44 منفذا لتخفيض الأسعار فى كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن الحملات التموينية على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير 150 محضراً تموينياً متنوعاً، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات "التموين، والصحة، والطب البيطرى"، وجهاز حماية المستهلك، فى الحملات التموينية للرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة وبيع الدواجن، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف والمنتجات المعروضة للمواطنين، والإعلان عن أسعار السلع، من خلال وضع قائمة أسعار في مكان واضح بمدخل المنشآت والمحال التجارية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن هناك متابعة مستمرة لـ44 منفذاً، لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، وخاصة السكر بـ27 جنيها، وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، وضرورة الاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين وإيجاد الحلول الفورية والنهائية لها.