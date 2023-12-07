تجهيز 179 مقرا انتخابيا بالأقصر لخدمة 886 ألف ناخب وناخبة بانتخابات الرئاسة

أعلنت محافظة الأقصر، تفاصيل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى محافظة الأقصر، وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لبدء عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالى.
وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم الانتهاء من إعداد المقار الانتخابية، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بإجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
ففى قسم الأقصر توجد 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 25 لجنة ، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخبا وناخبة، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخبا وناخبة، وفى مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بإجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخبا وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخبا وناخبة، وفى مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634 ناخبا، وفى مركز إسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخبا وناخبة.
ومن الجدير بالذكر أنه تضم المحافظة أكثر من 179 مقرا انتخابيا، يضم اللجان المتنوعة فى مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة، ويتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بصورة يومية كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ، وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى.
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