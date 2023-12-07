تجديد حبس صاحب مركز صيانة لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية فى المقطم

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب مركز صيانة سيارات تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بالمقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يمتلك ويدير مركز لصيانة السيارات، وتبين وجود معلومات جنائية سابقة له بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعـفاء الجمركى لظروف الإعاقة.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بفحص الهاتف محمول ملك المتهم فنيًا، تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظير مبلغ مالى.