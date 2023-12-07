بوتين: الاقتصاد العالمى يمر بمرحلة فارقة وروسيا لم تعد مجرد "محطة وقود"

وكالات

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير اليوم الخميس، في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي" الاستثماري، الذي يبحث قضايا الاقتصاد الروسي والعالمي.

وقال بوتين إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وتغيرات كبيرة، وأوضح أن القادة فى الغرب يتخلون عن قواعد السوق التي دعوا إليها في الماضي.

وأشار أنه بلغت مشاركة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 50%. ولم تعد روسيا "محطة وقود" كما كانوا يطلقون عليها.

وأضاف أمامنا عمل شاق في التحول إلى التسوية بالعملات المحلية، مؤكدا "يمكننا الآن استخدام بدائل أخرى ستؤدي إلى ثورة حقيقية ستقوض هيمنة البنوك الغربية".

وأوضح الرئيس الروسى، أن العالم يمر بتغيرات جوهرية ليس فقط على مستوى الشركات والبنوك، وإنما على مستوى الاقتصاد، وقال هناك الكثير من الدول التي يمكنها العيش بلا ضغوط وبلا إملاءات. هناك زعماء قادرون على الدفاع عن مصالحهم الوطنية. روسيا قادرة على التصدي لكل التحديات الخارجية.