ونقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية - عن بيان صادر عن مكتب الرئيس قوله - : "إن الرئيس أعلن حالة الطوارئ اليوم الموافق 7 ديسمبر في أعقاب انفجار في مستودع متفجرات تسبب في أضرار جسيمة لمنطقة صناعية تسمى بروفيدنس ومناطق محيطة بها بالإضافة إلى وقوع دمار كبير جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة"..مطالبا جميع المواطنين البقاء في منازلهم .. مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إغلاق جميع المدارس.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد تسبب الانفجار فى إصابة ما لا يقل عن 100 شخص بمنطقة "بروفيدنس" الصناعية في "ماهي" أكبر جزيرة من بين 115 جزيرة في أرخبيل سيشيل.