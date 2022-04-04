رئيس سيشيل لـ"اليوم السابع": الجميع سيضار من الأزمة الأوكرانية (فيديو)

دبى ـ إيمان حنا

قال رئيس جمهورية سيشيل وافيل رامكالاوا، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، قائلا:" من المهم جدا أن يكون العالم قادرا على أن يتحد حتى نتمكن من مجابهة ما نحن بصدده فى هذا الوقت العصيب الذى نعيشه، ويكتنفه الكثير من الغموض، فلا يمكننا التفكير بأنفسنا فقط لكن العالم أصبح قرية صغيرة وينبغى على البلدان التفكير معا كقرية عالمية فما يحدث فى أوكرانيا أثر على بأكمله.

استكمل رئيس جمهورية سيشيل حديثه قائلا: وقد شاهدنا كى ارتفع سعر برميل النفط ما يعنى ارتفاع تكلفة الطاقة ما يؤدى لارتفاع أسعار كل شيء ووسائل النقل، وحينما ننظر إلى سوق القمح سنجد أزمة لأن روسيا وأوكرانيا دولتين مهمتين فى إنتاج القمح لذلك النتيجة ستؤثر على العالم بأسره، فأعلم أن فى شمال أفريقيا تأثرو ابالفعل بانخفاض الإنتاج، لذلك الجميع سيطاله التأثير السلبى للأزمة الأوكرانية والجميع سيضار.

وأشار رامكالاوا إلى مساعى التوصل لتسوية للأزمة الأوكرانية موضحا :"نحن من خلال الأمم المتحدة نضغط لعقد اجتماع بين زعيمى الدولتين من أجل التوصل إلى تسوية ووقف إطلاق النار فيوميا يموت العشرات من المدنيين، أوكرانيا دمرت بشكل كبير، لذا فنحن الآن فى وضع يفرض على العالم الاتحاد والعمل المشترك، متمنيا انتهاء الأزمة فى القريب العاجل.

استكمل رامكالاوا حديثه قائلا:" علينا الاستماع لبعضنا البعض، والفهم الأفضل للتقنيات الحديثة والاستخدام الأفضل لهان ومن هنا كانت القمة العالمية للحكومات حدثا مهما، مهم أن نستمع لبعضنا فى هذه الأثناء.

ومن جهة ثانية أشار إلى مشاركته فى القمة العالمية للحكومات التى عقدت بدبى مؤخراً، قائلا :"كانت هذه المشاركة الأولى بالنسبة لى فى هذه القمة، وأرى أنها مهمة جدا فى طرح النقاش وتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا المهمة عالمياً، والنظام العالمى الجديد ومستقبل الطاقة، كما شاركت فى اجتماعات حول أهداف التنمية المستدامة السابعة عشرة التى تتناول التعاون".

وكانت دبى قد استضافت القمة العالمية للحكومات بمشاركة 4000شخصية تجمع رؤساء الحكومات وصناع القرار وكبار الخبراء الدوليين إضافة إلى ممثلى 30 منظمة دولية، ناقشت عدة قضايا مهمةمن بينها تاثيرات الحرب الأوكرانية والتغير المناخى، و "مستقبل العمل عن بعد والتوظيف"، مستقبل العمل وعلاقته بالابتكار وبيئة العمل الداعمة والتغيرات العالمية الجديدة والتوجهات المستقبلية فى زمن أصبح العمل عن بعد خياراً حاضراً بقوة وأصبح فيه الاستحواذ على الموهوبين سباقاً لا يمكن للشركات أن تخسر فيه.