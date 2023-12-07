انزل شارك.. تسهيلات لذوى الهمم للمشاركة الإيجابية فى انتخابات الرئاسة 2024

كتبت نورا فخرى

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تبدأ يوم 10 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 3 أيام، والذي سبقه تصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

وحرصا من الهيئة الوطنية للانتخابات على المشاركة الفاعلة لجميع فئات المجتمع وفي القلب منهم ذوي الاحتياجات الخاصة عقدت الهيئة عددا من اللقاءات المتتالية مع ممثلي المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتيسير المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، الأمر الذي ظهر جليا منذ انطلاق تصويت المصريين بالخارج، حيث علقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن المشهد المشرف الذي تصدر فيه الطوابير أبناء الجاليات المصرية من ذوي الإعاقة، تأكيدها على تقديم السفارات المصرية في كل دول العالم عملت كل التسهيلات لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الهمم في الاستحقاق الانتخابي، من أجل ممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم.

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن الدولة عملت على إتاحة وسائل وآليات مساعدة ذوي الإعاقات المختلفة في المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بعضها يطبق للمرة الأولى بمصر؛ ومن أبرز تلك الوسائل؛ توفير بطاقات اقتراع مصممة بطريقة "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين"، إلى جانب التوعية التليفزيونية والإذاعية إلى توفير نموذج الاقتراع بطريقة "برايل".

وعددت التنسيقية أيضا التيسيرات ومنها وضع لافتات في مقار العملية الانتخابية توضح كيفية خطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة، وتجهيز لجان التصويت بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة، وكذلك خدمة "فيديو كول" عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية للتعرف على آلية التصويت داخل اللجان الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة الحركية، لاسيما توفير مقاطع فيديو وأفلام قصيرة توعوية لحث ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة في التصويت ومترجمة بلغة الإشارة.

ونشير أيضا في هذا الصدد بوضوح إلى الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 المُعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، والذي تقضى بأنه حال كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة علي نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.

جدير بالذكر أن المستشار القانوني بوزارة التضامن الاجتماعي محمد عمر القماري، قد أعلن في وقت سابق أن عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، يصل حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنحو 10.7 مليون شخص.