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انتخابات الرئاسة 2024.. بدء الصمت الانتخابى للداخل الجمعة القادمة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:42 ص
انتخابات الرئاسة 2024.. بدء الصمت الانتخابى للداخل الجمعة القادمة الانتخابات الرئاسة _أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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تبدأ فترة الصمت الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، يوم الجمعة المقبلة، والتى تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر، بحيث يتاح للناخب التركيز فى اختيار المرشح الذى يرغب فى ترشيحه دون التأثير عليه.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الصمت الانتخابى قبل عملية التصويت بيومين والمحدد لهما 8 و9 ديسمبر وفق القانون وما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات فى جدولها الزمنى الخاص بالانتخابات الرئاسية.
 
 يحظر خلال هذه الفترة ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.
 
وتقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.
 
وفى وقت سابق أهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرشحين جميعا وحملاتهم الرسمية، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها وعدم الإخلال بها، حرصا على سلامة العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها إذا ثبت وقوع مخالفات من جانبهم.






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