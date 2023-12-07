اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

"المقاومة الإسلامية فى العراق" تعلن استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 07:00 ص
"المقاومة الإسلامية فى العراق" تعلن استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية الجيش العراقى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق.

وجاء في البيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية هذا اليوم، قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد" غرب العراق، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت ليلة الأحد الماضي، مقتل 5 من مقاتليها باستهداف أمريكي في كركوك.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن استهدافها 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة "بدون طيار هجومية" قرب كركوك، كان "دفاعا عن النفس"، منوهة بأن القوات العراقية "أخطرت" بالضربة، دون أن تحدد ما إذا كانت قد أبلغت قبل الضربة أو بعدها.







المقاومه الاسلاميه فى العراق

العراق

اخبار العراق

اربيل

قاعده عين الاسد

امريكا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة