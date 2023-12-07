القومي للمرأة بالفيوم: العنف ضد المرأة يهدر 6 مليارات جنيه سنويا

الفيوم رباب الجالي

كشفت ندوة بعنوان "مواجهة العنف والتمييز ضد المرأة" الحماية القانونية وأوجه الدعم، أن العنف ضد المرأة بكافة أشكاله يهدر سنويا 6 مليارات و 15 مليون جنيه، وهي قيمة التكلفة الاقتصادية الإجمالية، لما تنفقه أسرة الضحية"مباشرة وغير مباشرة" سنوياً، وذلك وفقا لدراسة وعملية مسح قام بها المجلس، وهو ما يعد إهداراً للأموال والمال العام، ويؤثر على الدولة، ويزيد الفقر والفرص الإنتاجية لمشاركة السيدات في الناتج المحلي أصدرها المجلس القومي للمرأة .

كما ناقشت الندوة التي نظمتها كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، أن هناك 7 مليون امرأة مصرية يعانين من العنف بجميع أشكاله سنويّاً، موضحاً أن 18% من النساء "أعمارهن بين 18 و64"، تعرضن لعنف منزلي من أحد أفراد الأسرة، خصوصاً من الزوج ما بين الضرب والحرق والركل، والوصول إلى حد القتل.

وعقدت الندوة برعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وليلي طه قاسم، مقرر المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة نهير الشوشاني، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتورة هبة عبدالوهاب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس، وممثلي المجلس القومي للمرأة وطلاب الكلية.

وأكد الدكتور أحمد حسني، أن الندوة تأتي لتعريف طالبات الكلية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة وطرق التواصل والدعم المقدم من الوحدة لكافة مظاهر العنف، مؤكدًا دور المرأة في المجتمع كأحد أضلاع خطة الدولة في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشادت الدكتورة نادية عبدالعزيز، وميل كلية الخدمة الاجتماعية، بدور المجلس القومي للمرأة في تنفيذ سياسات التمكين للمرأة وتعريف المجتمع بمظاهر العنف المختلفة وكيفية مواجهتها وفق التشريعات والأطُر القانونية، فضلاً عن دور المجلس في تغيير الثقافات الخاطئة المتوارثة في القرى المصرية وتقديم الدعم للعمل على حل المشكلات الناجمة عن هذه الثقافات والتي تشمل الختان والزواج المبكر والتسرب من التعليم والعنف الأسري.

وأضافت ليلي طه قاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن الطالبات هن زوجات وأمهات المستقبل وأهداف إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة تأتي لبناء الثقة بين الطالبات والجامعة وتعريف الطالبات بحقوقهن القانونية لمواجهة أي مظهر من مظاهر العنف وتقديم الدعم النفسي وتعريفهن بطرق التواصل مع المؤسسات الرسمية، موجهة حديثها للطالبات بالتحلي بالأخلاق والالتزام، كما حثت الطالبات على التطوع والمشاركة الفعالة في أنشطة الوحدة.

فيما أكدت الدكتورة نهير الشوشاني، أن مناهضة العنف ضد المرأة يعد أساسًا لاستقرار المجتمع ودعم جهود التنمية المجتمعية الشاملة، وأن الأمر يستلزم مناقشة الظاهرة من كافة جوانبها والتعرض لأشكال العنف التي تتنوع بين أشكال عنف لفظي وغير لفظي، وهي من صور أشكال العنف النفسي والبدني الذي قد تتعرض له المرأة عن طريق التعامل المباشر أو غير مباشر عبر الوسائط الإليكترونية.

وأشارت إلى تنفيذ وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لأكثر من 286 نشاط شمل ندوات ومعسكرات وورش عمل وقوافل توعوية وذلك منذ نشأتها عام 2017، منوهة إلي أن الوحدة تتلقى الشكاوى الرسمية التي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القواعد كما تتلقى الشكاوي غير الرسمية فكل طالبة تستطيع التواصل مع الوحدة والحديث بكل أريحية في سرية تامة فضلاً عن تقديم الدعم النفسي للطالبات.

وأوضحت شيماء نعيم، أن إطلاق منظمة الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر بأنه اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة و يوم 10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان وخلال الـ 16 يوم فيما بينهما يتم تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات لمواجهة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، والذي يكلف الدولة المصرية سنوياً أكثر من 6 مليارات جنيه.

كما أشارت إلى أهمية دور المجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف سواء البدني أو الجسدي أو النفسي أو التهديد والابتزاز الالكتروني.

كما ناقشت الندوة مظاهر العنف وأسبابه وآثاره وطرق التغلب على هذه الظاهرة، من خلال تقديم بعض النصائح الخاصة بالعوامل الوقائية الواجب اتخاذها للحد من العنف.