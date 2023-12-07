"القومى للمرأة" ببنى سويف ينظم أمسيات للحث على المشاركة فى الانتخابات

بنى سويف هانى فتحى

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف ، جهوده لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة التى تجرى أيام 10 و11و12 ديسمبر.

وقالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف لـ "اليوم السابع"، أنه يتم تنفيذ فاعليات أمسيات الأسرة المصرية التى تقام علي هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، مضيفا: أنه تم تنفيذ أمسية استهدفت 700 مواطن منهم 400 سيدة بقرية أهوة التابعة لمركز بنى سويف.



أمسيات الأسرة المصرية



أمسيات بلدى أمانة



أمسية بقرية إهوة



جانب من الدورات



حملات بلدى أمانة



حملات طرق الأبواب



حملة طرق الأبواب ببنى سويف