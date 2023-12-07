اليوم السابع
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"القومى للمرأة" ببنى سويف ينظم أمسيات للحث على المشاركة فى الانتخابات

الخميس، 07 ديسمبر 2023 03:00 ص
"القومى للمرأة" ببنى سويف ينظم أمسيات للحث على المشاركة فى الانتخابات فاعليات امسيات الأسرة المصرية
بنى سويف هانى فتحى

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يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف ، جهوده  لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة التى تجرى أيام 10 و11و12 ديسمبر.

وقالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف لـ "اليوم السابع"، أنه يتم تنفيذ فاعليات  أمسيات الأسرة المصرية التى تقام علي هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، مضيفا: أنه تم تنفيذ أمسية استهدفت  700 مواطن منهم 400 سيدة بقرية أهوة التابعة لمركز بنى سويف.

أمسيات الأسرة المصرية
أمسيات الأسرة المصرية

 

أمسيات بلدى أمانة
أمسيات بلدى أمانة

 

أمسية بقرية إهوة
أمسية بقرية إهوة

 

جانب من الدورات
جانب من الدورات

 

حملات بلدى أمانة
حملات بلدى أمانة

 

حملات طرق الأبواب
حملات طرق الأبواب

 

حملة طرق الأبواب ببنى سويف
حملة طرق الأبواب ببنى سويف

 

دورات الرائدات الريفيات
دورات الرائدات الريفيات






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