عقد ندوات توعوية بالجامعات ضمن حملة الــ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن تعزيز دور المرأة في كل المجالات يأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة في مختلف النواحي، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك تم سن تشريعات وقوانين تكفل للمرأة حقوقها، فضلًا عن التشريع السماوي في هذا الشأن، حيث تقوم الجهات التنفيذية والمجتمعية بتنفيذ الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بصفة مستمرة.

جاء ذلك خلال استعراض التقرير الذي أعدته الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، والمتضمن استمرار فعاليات مبادرة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بمراكز ومدن المحافظة لتوفير الحماية والدعم للمرأة ضد كل أشكال العنف، والتي تنفذها وحدة شؤون المرأة وبالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربع الرئيسية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

ونفذت الجهات المشاركة عقد الجلسات التوعوية بأحد المصانع، وتناولت عددًا من الموضوعات منها "أنواع العنف والآليات القانونية للتصدي للعنف، ودور الإسلام في تكريم المرأة، وحقوق المرأة من المنظور الديني وحقها في المشاركة الانتخابية وأشكال وصور العنف منها الزواج المبكر وزيادة الإنجاب" وذلك بمشاركة العديد من الجهات الشباب والرياضة ووحدة لم الشمل والوعظ الأزهر الشريف ووحدة تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم مديرية أمن بني سويف ووحدة مناهضة العنف والمرأة الآمنة بجامعة بني سويف وجامعة النهضة والإدارة الصحية بالمركزين ، وغيرها.

كما تم افتتاح وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة النهضة تحت إشراف كلية الإعلام وبحضور د.هبة السمري عميد الكلية والدكتور معتز عبد الفتاح ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة ووحدة المرأة الآمنة بجامعة بني سويف ومنطقة وعظ بني سويف.

تجدر الإشارة إلى أن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة قد انطلقت في 26 من نوفمبر الماضي تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ضمن جهود الدولة لتمكين المرأة وتستهدف مناهضة كافة أشكال العنف وتستمر لمدة 16يومًا حتى 10 ديسمبر الجاري.