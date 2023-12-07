الساحة الرضوانية تستضيف مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت الساحة الرضوانية بمنطقة البغدادى التابعة لمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، تنظيم مؤتمر جماهيرى حاشد بالتعاون مع حزب حماة الوطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وأكد الشيخ زين العابدين أحمد رضوان رائد الساحة الرضوانية، على قيمة وضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تنطلق يوم 10 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام، للتأكيد على دعم الدولة المصرية فى تلك الفترة الهامة فى تاريخ الوطن.

وحضر فعاليات المؤتمر لفيف من قيادات أحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ، بجانب المئات من الرجال والسيدات والشباب من حول الأقصر.

وقال ممدوح العتمانى مساعد أمين حزب حماة الوطن بالأقصر، إنه تعتبر تلك الفعالية مسك الختام لمؤتمرات الحزب التى جابت كافة أرجاء مصر والأقصر على مدار الأسابيع الماضية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، والتأكيد على أهمية الوقوف بجانب الدولة فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.

فيما أعلنت محافظة الأقصر، عن تفاصيل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى محافظة الأقصر، وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لبدء عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالى.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم الانتهاء من إعداد المقار الانتخابية، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بإجمالى 179 لجنة فرعية، لإستقبال886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.