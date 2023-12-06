"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بطور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

انطلق منذ قليل، مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء لإعلان دعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة فى فلسطين، وذلك بحضور جيفارا محمد الجافي أمين الحزب بالمحافظة، والشيخ رافيق الشناوى ممثل الأزهر والقس مينا سعد، وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأعضاء وكوادر الحزب.

شهد المؤتمر الذى أقيم باستاد طورسيناء حضور الآلاف من أهالى المحافظة رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما حضر المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحضور النواب والشيوخ بمحافظة جنوب سيناء، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة وبالمدن.

وخلال المؤتمر، رحب جيفارا محمد الجافي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء بالحضور قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا.

وأكد الجافى علي الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعياً جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالباً المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودعم استقرار الدولة المصرية.