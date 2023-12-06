"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بطور سيناء

انطلق منذ قليل، مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء لإعلان دعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.
وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة فى فلسطين، وذلك بحضور جيفارا محمد الجافي أمين الحزب بالمحافظة، والشيخ رافيق الشناوى ممثل الأزهر والقس مينا سعد، وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأعضاء وكوادر الحزب.
شهد المؤتمر الذى أقيم باستاد طورسيناء حضور الآلاف من أهالى المحافظة رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما حضر المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحضور النواب والشيوخ بمحافظة جنوب سيناء، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة وبالمدن.
وخلال المؤتمر، رحب جيفارا محمد الجافي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء بالحضور قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا.
وأكد الجافى علي الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعياً جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالباً المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودعم استقرار الدولة المصرية.
وأضاف: "مصر محظوظة بوجود الرئيس السيسى الذى تحمل ولم ينظر إلى المحبطين وأعداء النجاح، واستطاع أن يجعل مصر دولة يهاب منها الجميع وقادرة على مواجهة أى أزمات تواجهها، والقرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس تتطلب منا أن نعلن هنا من المنيا، دعمنا الكامل للرئيس فى الانتخابات الرئاسية".
ومن جانبه، قال إبراهيم سلام جبلى شيخ قبيلة المزينة: "كلنا على قلب رجل واحد دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي رجل المهام الصعبة، خاصة أن وجودنا اليوم هو تأييد للقيادة السياسية الرشيدة"، مضيفا: "الرجل الذى عشنا معه بأمان نقول له نعم، والذى جعل الشعب يعيش باستقلال نقول له نعم، الذى لم يفرق بين الكنيسة والأزهر نقوله نعم الذى قام بالتنمية على أرض الجمهورية".
وتحدث رفيق الشناوى ممثل الأزهر، موضحا أن "الوطن أمانة والعمل على استقراره واجب ومطلب شرعى، وتمر البلاد بظروف استثنائية ولذلك نقدم كل الدعم لقيادة الدولة لتحقيق الأمن والأمان".
كما تحدث ممثل الكنيسة القس مينا سعد كاهن كنسية النبى موسى جنوب سيناء والذى قدم الشكر لكل من قام بتنظيم هذا المؤتمر وذلك لتحقيق هدف واضح وهو تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جانب من المؤتمر الجماهيري
جانب من الحضور
مؤتمر حزب مستقبل وطن تأييد للمرشح الرئاسي بطورسيناء
جانب من مؤتمر مستقبل وطن بطور سيناء
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