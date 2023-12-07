بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر، إلى سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر، إلى سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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