الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر.. قطار كل 5 دقائق ونصف

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أنها بدأت فى تحسين زمن التقاطر، بين القطارات لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، حيث تم تخفيض وقت التقاطر ليكون قطار كل 5 دقائق و30 ثانية بدلاً من 6 دقائق و30 ثانية، وذلك من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات.

وتستعد وزارة النقل لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وتبدأ المحطات الجديدة من ميدان الكيت كات حتى محطة محور روض الفرج، مرورا بشارع السودان وامبابة والبوهى والقومية ويتقاطع المترو مع الطريق الدائرى، لتخدم عدة مناطق كثيفة السكان بمحافظة الجيزة.

وتضم محطات المقرر افتتاحها خلال أيام : "السودان- امبابة -البوهى – القومية – الطريق الدائرى- محطة محور روض الفرج" وتقع جميعها في محافظة الجيزة، حيث كان أخر المحطات التى تم افتتاحها العام الماضى هي "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى والكيت كات".



قطار كل 5 دقائق ونصف

ويخدم الخط الثالث للمترو شريحة عريضة من المواطنين لقيامه بالربط مع خطى المترو بالقاهرة الكبرى وخط القطار الخفيف، وخطى المونوريل المقرر عملهم قريبا، حيث يلتقى الخط الثالث للمترو مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثانى في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائى الخفيف في محطة عدلى منصور، ومع المونوريل في محطتى الاستاد ووادى النيل، ومع الاتوبيس الترددى في محطة الطريق الدائرى المقرر تشغيلها ضمن الـ6 محطات الجديدة، وفى محطة عدلى منصور، كما يمر هذا الخط بعدد كبير من المحاور المرورية ما يسهل الوصول لأكثر المناطق بالقاهرة الكبرى.