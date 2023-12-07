اليوم السابع
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الخط الثالث للمترو يطلب أفراد أمن استعدادا لتشغيل 6 محطات جديدة.. تفاصيل

الخميس، 07 ديسمبر 2023 03:02 م
الخط الثالث للمترو يطلب أفراد أمن استعدادا لتشغيل 6 محطات جديدة.. تفاصيل مترة الانفاق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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طلب الخط الثالث للمترو أفراد أمن، وذلك للعمل ب 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة، المقرر افتتاحها خلال الشهر الجارى، وفى النقاط التالية شروط الوظيفة والمرتبات.
 
المحطات المقرر العمل بها "السودان - امبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائرى - محور روض الفرج "، حيث أنه من المقرر بدء تشغيل المحطات خلال شهر ديسمبر الجارى.
 
تشمل الوظائف "تأمين طبي واجتماعي - تأمين شامل علي الحياة - دورات تدريبية مجانية - ترقيات فى مجال الأمن الإدارى - اليونيفورم مجاناً - زيادة سنوية".
 
الراتب يبدأ من 3300 جنيه، ويصل لـ4 آلاف جنيه. 
 
العمل 6 أيام في الأسبوع 10 ساعات يوميا و12 ساعة لورديات اخرى.
 
يتم التقديم على الوظائف من خلال التواصل على أرقام "01011471676 -01207273996 – 01123894722 ".
 
من شروط الوظيفة "الطول مناسب - الهيئة المناسبة - إجادة القراءة والكتابة " .
 
مهام الوظيفة: تنظيم الحركة على أرصفة المترو والأمن العام بالمحطة.






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