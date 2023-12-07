اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الأردنية: وصول 37 مواطناً تم إجلاؤهم من غزة عبر رفح

الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:12 م
الخارجية الأردنية: وصول 37 مواطناً تم إجلاؤهم من غزة عبر رفح معبر رفح
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وصول 37 مواطناً أردنياً، من الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر الشقيقة عبر معبر رفح، إلى ميناء العقبة على متن باخرة انطلقت من نويبع اليوم الخميس

وأوضح الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، أنه ومن خلال السفارة الأردنية فى مصر، تم اليوم تأمين نقل 37 مواطناً أردنياً من أصل 62 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربى للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.


وقال القضاة -طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية- إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان


وأضاف أن 25 شخصاً آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة مشيرا إلى أن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 525 شخصاً من أصل 924 مسجلين على قوائم الوزارة


وأكد السفير القضاة أن فريقاً من السفارة الأردنية فى مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصرى من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة







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