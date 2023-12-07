وقال الجيش- بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن قائد قيادة العمليات الخاصة فى سلاح الجو "أمر بإيقاف" لهذه الطائرات العسكرية التي يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا مثل مروحية والتحليق أفقيا مثل طائرة عادية.

وأوضح البيان أن القرار اتخذ "للحد من المخاطر بينما يستمر التحقيق"، فى أسباب آخر حادث مميت تعرضت له طائرة من هذا النوع في 29 نوفمبر في جنوب غرب اليابان وراح ضحيته 8 عسكريين أمريكيين.

ومن جهتها، قالت البحرية الأمريكية في بيان، إن هذا القرار سيسري أيضاً "كإجراء احترازي" على طائراتها من نوع أوسبري والتي تسمى أيضا (سي في-22).

وفي 29 نوفمبر تحطمت "أوسبرى" تابعة لسلاح الجو الأمريكي في البحر قرب جزيرة (ياكوشيما) في جنوب اليابان وقضى كل من كان على متنها وعددهم 8 عسكريين جميعهم أمريكيون.

وكانت هذه الطائرة يومها تقوم بـ"مهمة تدريب روتينية".

وأتى هذا الحادث بعد أسابيع فقط من تحطم طائرة عسكرية أخرى من نوع "أوسبري" في شمال أستراليا في أغسطس ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأمريكية "المارينز".