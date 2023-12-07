التموين تحرر 19 محضرا ومخالفة فى حملات تموينية بأسواق ومخابز الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملة تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز على مستوى المحافظة، بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية، والتي أسفرت عن تحرير عدد 19 محضرا ومخالفة تموينية، وذلك استمراراً لجهود الدولة المستمر والمبذول في الحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن الحملات نجحت في مجال الأسواق بتحرير عدد 19 محضر تمويني شملت في مجال المخابز تحرير عدد 7 مخالفات تموينية، ( إنتاج خبز ناقص الوزن - وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف المخابز في عدد 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم - عدم وجود قائمة تشغيل)، وفي مجال الأسواق والمواد البترولية تم تحرير عدد 12 محضر تمويني شملت عدم الإعلان عن أسعار السلع - حيازة سلع منتهية الصلاحية - ذبح لحوم بلدية خارج المجازر الحكومية ( السلخانة ) - ضبط سلع محظورة التداول بالأسواق.

وجاءت أبرز الأحراز والمضبوطات ضبط كمية قدرها 2,975 طن أرز منتهية الصلاحية، وكمية قدرها 0,650 طن علف حيوان منتهي الصلاحية، وأهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بكافة المواطنين عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أي صاحب نشاط تمويني مخبز / بدال تمويني، بهدف الحفاظ على الدعم المستحق لهم وعدم تعرض البطاقة للإلغاء نهائياً وضياع حقوقهم.