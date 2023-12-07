محافظ الأقصر يشهد ختام البرنامج التدريبى "المرأة تقود".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ختام فعاليات البرنامج التدريبى "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"، والذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA ، بمكتبة مصر العامة بالأقصر، ويستهدف تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، وقد أطلق البرنامج تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.

وقام محافظ الأقصر بتكريم المشاركات في البرنامج التدريبي وتسليمهم شهادات اجتياز البرنامج، وذلك بحضور كلا من الدكتور أحمد البرعي مدير عام هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ومحمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة، والدكتور محمود القللي، والدكتورة منار مصطفى ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويُعد برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" أحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، وذلك في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في كافة المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهم ومنحهم فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهم.

وتم تقديم برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" حتى الآن في 19 محافظة مقسمة على 5 مراحل تدريبية مختلفة لتشمل المحافظات التالية:- (القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسكندرية والشرقية والدقهلية والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، والأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية)، وجاري استكمال تقديم البرنامج في باقي محافظات الجمهورية.



ختام البرنامج التدريبي المرأة تقود فى المحافظات المصرية



فعاليات ختام البرنامج التدريبي المرأة تقود فى المحافظات المصرية