التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم حملة تبرع بالدم فى قنا تضامنا مع غزة

أعلن التحالف الوطني للعمل التنموي بمحافظة قنا، تنظيم حملة للتبرع بالدم اليوم الخميس لصالح الجرحى والمصابين من أبناء غزة.
وأوضحت أمانة محافظة قنا، أن الحملة ستنطلق الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا، لتستقبل أبناء قنا الراغبين في التبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين من أبناء غزة، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى مواصلة تقديم المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني.
التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم حملة تبرع بالدم فى قنا تضامنا مع غزةالخميس، 07 ديسمبر 2023 07:00 ص
تبرع بالدم - أرشيفية
قنا صابر سعيد
أعلن التحالف الوطني للعمل التنموي بمحافظة قنا، تنظيم حملة للتبرع بالدم اليوم الخميس لصالح الجرحى والمصابين من أبناء غزة.
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أعلن التحالف الوطني للعمل التنموي بمحافظة قنا، تنظيم حملة للتبرع بالدم اليوم الخميس لصالح الجرحى والمصابين من أبناء غزة.
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