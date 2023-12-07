اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 06:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية إسرائيل يهاجم جوتيريش ويعتبر ولايته تهديد للسلام العالمى

الخميس، 07 ديسمبر 2023 06:00 ص
وزير خارجية إسرائيل يهاجم جوتيريش ويعتبر ولايته تهديد للسلام العالمى الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
وكالات

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اعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "تهديد للسلم العالمي" بعد إرساله خطابا لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.

وفي تعبير عن الانزعاج والغضب بسبب ما تحدث به جوتيريش، كتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "إن ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي". مشيرا إلى أن "طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل دعما لحماس وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".







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